美国总统特朗普日前宣布与委内瑞拉达成“全球历史上最大的石油交易”，但受访学者认为这个协议“雷声大、雨点小”，难以在中期选举前缓解美国国内居高不下的油价，也难以借此扭转选民对经济的不满。

特朗普8月28日在社交媒体宣布与委内瑞拉达成协议，取得对委内瑞拉约650亿桶石油储量的多数控制权，约占委内瑞拉已探明石油储量的五分之一。

他指出，这项协议将使美国的石油储备翻倍，也可以显著降低美国油价。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院美国项目副研究员曾宪安接受《联合早报》访问时说，特朗普谈及这项协议时意在展现强硬形象，并以他所称的“唐罗主义”（Donroe Doctrine）彰显美国对西半球的主导地位，这也可能让特朗普更有底气打击伊朗的石油基础设施或油轮。

就在特朗普宣布美委达成交易几天后，美国9月1日对伊朗发动新一轮袭击，攻击伊朗伊斯兰革命卫队的军事设施；伊朗随后对阿联酋、科威特、巴林等国家境内的美军目标实施报复打击，包括9月5日攻击两艘美国军舰。美军又对三艘与革命卫队有关的油轮展开打击。

难替补中东石油缺口 协议未改美伊冲突走向

不过，曾宪安指出，美国获得委内瑞拉石油的控制权对美伊冲突的影响有限，难以从根本上改变冲突走向。

美国得克萨斯大学埃尔帕索分校经济与金融系教授富勒顿（Thomas Fullerton）也认为，美国对委内瑞拉石油产量的控制似乎让白宫更有信心加大对伊朗的军事行动，但美国国内汽油和柴油价格大幅上涨，加上伊朗政权持续保持韧性，正在抑制美国进一步升级军事行动的空间。

从能源供应来看，“委内瑞拉石油效益”同样有限。美国得克萨斯州南方卫理公会大学政治学教授吉尔森（Cal Jillson）指出，委内瑞拉拥有全球最大的石油储量，但油田开发不足、基础设施老旧，而且属于重质原油，需要更复杂和密集的加工，因此委内瑞拉石油或许能稍微缓解国际市场的压力，但不能取代中东石油。

曾宪安进一步解释说，委内瑞拉原油的品质与波斯湾地区原油不同，而全球只有少数国家拥有能够加工这种重质原油的炼油设施，因此在短期内无法弥补霍尔木兹海峡石油出口减少所造成的缺口。

这次美委签订的协议为期25年，目标是将委内瑞拉石油日产量提高至150万桶。目前，委内瑞拉日产量仍仅约120万桶。

相较之下，尽管美国和伊朗冲突导致经由霍尔木兹海峡的石油运输量大幅下降，但今年第二季的运输量仍达到每日约500万桶，远高于委内瑞拉的日产量。

欧洲工商管理学院（INSEAD）经济与政治学教授杜德（Pushan Dutt）对此指出，假设中东石油出现每日1000万桶的供应缺口，委内瑞拉需要超过10年时间才能填补这一缺口。

这也进一步解释了美委协议公布后，为何油价未见明显回落。截至星期二（9月8日），布伦特原油期货价格依然处于每桶97.50美元（约123.51新元）的高位，同今年初相比的涨幅接近60%。

协议细节模糊遭质疑 无法缓解民怨救选情

吉尔森指出，国际石油市场和美国大多数石油公司对美委协议能否延续至特朗普政府之后持高度怀疑态度，因为协议的各项细节十分模糊。

曾宪安认为，美委协议来得太晚，无法在11月美国中期选举前对汽油价格产生实质影响，而且经由霍尔木兹海峡的油轮持续遭到袭击，也令市场更加担忧。

这份特朗普形容为“委内瑞拉赠予美国人民的礼物”，并未提振特朗普和共和党的支持率。

美伊战争推高能源价格，早已在美国国内引发民怨。路透社与益普索的最新民调显示，仅31%的受访者支持美国对伊朗的军事行动，而高达71%人不认可特朗普处理生活费问题的表现，使得他的支持率降至33%，危及共和党在中期选举中的胜算。

吉尔森说：“多数美国人对委内瑞拉几乎不太关注……他们最关心的是加油站看到的价格。”

富勒顿也说，美国在委内瑞拉取得的“军事胜利”，不足以激发共和党选民的热情来抵消燃油价格上涨对中期选举的影响，也难以说服绝大多数中间选民连续第二个选举周期支持共和党候选人。

他指出，无论在国际社会还是美国国内，普遍都对特朗普政府能否实现所谓的“经济可负担性”和“增长目标”持怀疑态度。“特朗普政府提出的经济政策纲领，与美国当前及预期的经济状况早已脱节。”