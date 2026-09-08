自美国于7月中旬恢复对伊朗实施海上封锁以来，伊朗已无法从波斯湾输出原油。目前封锁区外的伊朗原油船载量已降至约2900万桶，下个月可能就会耗尽。

《华尔街日报》星期一（9月7日）报道，在伊朗通胀飙升、经济萎缩之际，石油出口骤降正在剥夺伊朗最核心的外汇来源。

报道称，航运追踪机构Kpler的数据显示，伊朗的石油出口收入在美军封锁下正在枯竭，加之用于供应中国的离岸库存不断缩减，这令伊朗本就饱受重创的经济承受更大压力。

自7月中旬以来，没有伊朗原油能够突破封锁线。尽管伊朗仍将少量原油装载到油轮上，但这些原油仍被困在波斯湾内。

至于在封锁线外的伊朗油轮，虽然仍可为伊朗带来收入，但这部分原油储量已从7月中的9000万桶降至2900万桶，可能在下个月归零。

波斯湾地区的官员表示，他们在设定每月石油价格前会核查客户的购买动向，他们发现伊朗原油的交易已极为罕见。

美以伊战争爆发至今已超过半年，石油出口的断供无异于扼住德黑兰的经济命脉，使它丧失了核心外汇来源。随着里亚尔暴跌、通胀狂飙，本就风雨飘摇的伊朗经济正加速坠入深渊。这也成了对华盛顿决策的一次考验，检验美国“以经济阵痛逼迫对手让步”的筹码是否奏效。

但波斯湾国家官员和分析人士都警告，不断收紧的绞索恐将适得其反，招致伊朗更激烈的反弹。9月5日，伊朗向包括一艘航空母舰在内的两艘美国军舰发射弹道导弹，美军随后采取报复行动，袭击了三艘伊朗油轮。

伊朗议会议长卡利巴夫周一在社媒X平台说，如果美国打击伊朗石油和天然气资产，美国在波斯湾地区的能源资产将会遭到伊朗的报复性打击。