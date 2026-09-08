（悉尼综合电）澳大利亚政府提议让社交媒体用户自行决定是否接收算法推荐内容，并规定平台须保护未成年用户免受色情、网络霸凌和鼓吹犯罪等有害内容影响。违者最高可罚款1亿零920万澳元（约9880万新元）。

澳洲总理阿尔巴尼斯星期二（9月8日）公布这项名为“我的信息流，我做主”（My Feed, My Way）的法律草案。他说，这是合理、务实且可行的改革，既赋予用户选择权，也促使大型科技公司为不遵守法律承担责任。

根据草案，社交媒体平台须通知用户，并让用户选择默认信息流。用户可选择接收根据个人喜好推荐的内容，也可关闭算法推荐，只查看自己关注的朋友和内容创作者的贴文。

脸书、Instagram和WhatsApp母公司Meta，以及谷歌母公司Alphabet尚未回应置评请求。

社媒平台近年来面对日益严厉的审查，被指利用容易使人上瘾的算法，不断推荐相似甚至极端内容，诱使用户长时间浏览。

草案也对平台施加“关照责任”，要求它们保护18岁以下用户免受色情、网络霸凌、宣扬犯罪和鼓励饮食失调等内容伤害，同时记录为降低澳洲用户受害风险所采取的措施，确保措施长期有效。

澳洲网络安全监管机构eSafety将负责监督和执法，并可下令科技公司迅速删除有害、涉及裸露或违法的内容。

这项草案延续澳洲去年底实施的全球首个16岁以下社交媒体禁令。不过，上月公布的数据显示，禁令实施后，澳洲未满16岁者使用Instagram和TikTok等应用的情况反而增加。政府将在征询数码平台、业界和民间团体意见后，于今年内向国会提呈法案。