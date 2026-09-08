（渥太华/华盛顿综合电）加拿大周二对数百种美国商品征收15%至50%的反制关税，以报复美国对部分加拿大商品征收50%的高关税。目前，两国仍无达成协议的迹象，美国总统特朗普更威胁要禁止加拿大飞机制造商庞巴迪在美销售，贸易争端恐进一步升级。

加拿大政府自美东时间周二（9月8日）凌晨起，对总值200亿美元（约253亿新元）的美国进口商品征收15%、25%或50%的关税。其中，多数美国钢铝制品的关税从25%提高至50%；纸制品、建筑材料、家用电器、农产品等其他美国商品也面临新的关税。

此前，美国在两国谈判破裂后，自8月22日起对同等价值的加拿大商品征收50%关税。

预料，加拿大此举对密歇根、俄亥俄等州的打击尤其大，这些州属与加拿大贸易往来较为密切，也是11月美国中期选举的关键战场。

彭博社分析指，这是加拿大总理卡尼经过权衡的冒险之举，希望以强硬态度为两国贸易谈判增加筹码。

加拿大前贸易和美加关系顾问克洛（Brian Clow）说：“加拿大的反制关税旨在让美国企业和消费者切实感受到这场贸易战的代价，从而推动华盛顿重返谈判桌。加拿大征收这些关税，不是因为它想要打贸易战，而是为了结束贸易战。”

不过，美国已多次表明不会容忍报复行为，并暗示可能针对加拿大出台更多关税，甚至禁止某些加拿大商品进口。

特朗普周一（7日）在社交媒体上发文，威胁要把庞巴迪（Bombardier）赶出美国市场，称这家公务机制造商的产品“不够好”。他说：“如果他们想要我们的市场，就必须在这里生产，不能再把美国当作‘提款机’。”

庞巴迪随后发声明说，它每年向美国供应商支付超过25亿美元，是美国航空航天业的重要贡献者。

庞巴迪客户运营的5100架飞机中，约有一半位于美国。这家公司雇有3500名美国员工，美国供应商约有2800家。它在美国也设有工厂和服务中心。

今年1月，特朗普也曾威胁取消部分庞巴迪飞机的认证，并对加拿大制造的飞机征收50%关税，直到加拿大认证美国湾流宇航公司（Gulfstream Aerospace）的部分飞机。特朗普最终没有落实这两项威胁，加拿大随后认证了湾流宇航的几架飞机。