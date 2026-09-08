国际医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）周二（9月8日）发表研究报告指出，全球超过27亿人曝露在二手烟的危害，当中至少7亿人是14岁及以下的孩童，在2023年造成近170万人死亡。

报告说，烟草仍是全球疾病的主要原因之一，2023年全球有约800万人死于吸烟相关疾病，其中许多是暴露于二手烟的非吸烟者。“二手烟是全球公认的健康风险，不存在所谓的安全吸入水平”。

研究人员检视美国国立卫生研究院（NIH）生物医学数据库PubMed的研究和人口调查数据，估算1990年至2023年间204个国家和地区接触二手烟的情况，并量化由此造成的疾病负担。

研究发现，2023年约27.1亿人暴露在二手烟环境，其中7亿6700万名15岁以下儿童。二手烟导致约166万人过早死亡，并造成大量疾病和健康寿命损失，其中以缺血性心脏病（ischemic heart disease）造成的死亡人数最多。

报告也说，2023年儿童因接触二手烟估计出现520万起下呼吸道感染病例。

虽然自1990年以来，全球吸烟率显著下降，但由于人口增长，以及非洲和中东曝露在二手烟环境的人数增加，整体上，受二手烟危害的人数至今都没有减少。

报告指出，女性受二手烟危害的程度尤为严重，并呼吁各国政府在公共场所和家庭环境实施更严格的控烟措施，以更好保护妇女和儿童的健康。