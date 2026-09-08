欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席科斯塔星期二（9月8日）说，塞尔维亚官员出席战争罪犯拉特科·姆拉迪奇（Ratko Mladic）的葬礼“令人深感遗憾”。

法新社报道，姆拉迪奇被称为“波斯尼亚屠夫”，他的葬礼于星期一（7日）举行，数千人前来参加。这使得欧盟与塞尔维亚的关系陷入僵局。

冯德莱恩和科斯塔在网上写道：“昨天在贝尔格莱德举行的拉特科·姆拉迪奇的葬礼令人震惊。塞尔维亚官方的支持以及一些高级官员出席葬礼令人深感遗憾。”

两人说，这表明“塞尔维亚未能正视近代史上黑暗的一页，也违背了加入欧盟所应遵循的价值观”。

姆拉迪奇上个月在海牙去世，享年84岁。他因在20世纪90年代波斯尼亚战争期间犯下种族灭绝罪、战争罪和反人类罪被判刑。

塞尔维亚司法部长武伊奇最初宣布将为姆拉迪奇举行“军事和国家荣誉仪式”，引发国际社会强烈抗议，塞尔维亚总统武契奇随后缓和有关安排。

欧盟扩大事务专员科斯已取消对贝尔格莱德的访问，冯德莱恩也可能在接下来的巴尔干之行中不访问塞尔维亚。