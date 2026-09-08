涉美国史上最大规模的加密货币盗窃案，22岁新加坡籍男子本周料认罪，若罪成将面临至少14年监禁。

福克斯新闻报道，新加坡籍男子林誉轩（译音，Malone Lam Yu Xuan）星期二（9月8日）将在华盛顿特区联邦法院出席认罪协议听证会。

美国检方指，他是这个庞大加密货币犯罪团伙的疑似主谋之一。他和同伙被指在2024年8月从一名受害者手中盗取超过2亿4000万美元（约3亿新元）的比特币，随后将赃款挥霍在豪车、私人飞机、豪宅和奢华夜生活上。

检方说，团伙成员冒充谷歌和加密货币交易平台Gemini代表联系受害者，谎称他的账户遭到入侵，并说服他交出Google Drive访问权限，再骗取安全验证码，转走超过4100枚比特币。当时这些比特币价值超过2亿4000万美元。

团伙随后通过多个加密货币交易平台转移赃款，并把部分加密货币兑换成现金。检方指，他们自2023年底以来已利用类似手法实施多起涉及数百万美元的盗窃案。

团伙在短短一个月内就在洛杉矶夜店消费400万美元，林誉轩更被指一晚花掉约57万美元。他也被指用赃款购买一块价值200万美元的手表，以及超过30辆汽车，包括定制保时捷、兰博基尼和法拉利。

团伙还租住价值数百万美元的豪宅、乘坐私人飞机，并聘请私人保安。奢靡生活很快引起执法部门注意。

林誉轩在2024年9月被捕并遭起诉。目前共有18人因这起案件遭起诉，其中10人已经认罪。林誉轩若认罪，将成为第11名认罪的被告。

林誉轩首次出庭时，检察官根据量刑指南估计，他若被定罪，建议刑期至少14年。