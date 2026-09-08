14名男子星期二（9月8日）在法国巴黎受审，他们被控涉及一起偷渡案。2021年，超过30名移民在横渡英吉利海峡时遇难，这是有记录以来英吉利海峡最严重的移民遇难事件。

路透社报道，调查人员指，一个主要由阿富汗人和伊拉克库尔德人组成的偷渡网络，组织移民从法国北部大桑特和加莱附近的难民营偷渡到英国。被告面对的指控包括过失杀人、以有组织犯罪集团成员身份协助非法移民，以及犯罪共谋。

根据法庭文件，2021年11月，一艘法国渔船在加莱附近海域发现漂浮的尸体后，立即通知紧急救援部门。最终找到27具遇难者遗体，另有四人至今下落不明，只有两名男子生还。

遇难者主要为伊拉克库尔德人，也包括阿富汗人、埃塞俄比亚人、一名埃及人、一名索马里人、一名伊朗库尔德人和一名越南人。已知年龄最小的遇难者是一名7岁女孩。

文件显示，移民被塞进一艘简陋且不适合横渡英吉利海峡的橡皮艇，救生衣也不足。专家认为，艇上人员根本无法应对海上紧急情况。

面对过失杀人指控的被告包括偷渡集团组织者、运输人员和后勤协调员。检方认为，即使部分被告在船只下水时不在现场，他们的行为也助长了这场灾难。

两名被告已逃脱法国当局的追捕，将缺席审判。

一些遇难者家属通过律师说，他们将从伊拉克埃尔比勒前往英国旁听部分庭审。声明中写道：“司法必须追究所有参与这场悲剧的人的责任。”