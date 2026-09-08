印度教组织访巴黎埃菲尔铁塔时要求女员工离岗，引发员工罢工，并导致铁塔关闭一天。组织事后道歉，埃菲尔铁塔也将重新开放。

综合法新社和彭博社报道， 这个简称BAPS的印度教组织星期二（9月8日）在社媒发文，就这起事件造成的“任何伤害或不便”道歉。不过，声明没有回应有关女性员工被边缘化的指控。

组织称：“据我们所知，在任何时候，都没有人被禁止进入埃菲尔铁塔。”

组织也说：“由于我们的代表团人数众多，因此我们与埃菲尔铁塔团队协调，在正常营业时间开始时安排参访，以避免影响或给其他人带来不便。”

报道指，BAPS曾要求在参访埃菲尔铁塔期间，让女员工离开工作岗位或避开视线。

负责运营埃菲尔铁塔的巴黎埃菲尔铁塔运营公司（SETE）承认，BAPS曾要求参访期间将与女性的接触“限制在最低程度”，而公司不应接受这一要求。

SETE说，管理层与员工星期一（7日）举行会议后，埃菲尔铁塔预计星期二重新开放。

埃菲尔铁塔员工早前发声明，谴责代表团参访期间出现的“因女员工的性别，而要求她们被边缘化、替换和隐形的工作指示”。

员工说，她们对被置于这种情况下感到震惊。“埃菲尔铁塔的女员工，以及承包商的女性员工都被要求‘隐身’，以接待这个代表团。”

声明说：“一些女性员工被要求离开岗位，到其他区域。有些岗位由男性员工代替。而在代表团逗留期间，所有女性员工都被要求不得经过或穿越某些区域。”

BAPS于20世纪初在印度古吉拉特邦成立，是一个印度教社会与精神组织。组织成员遵守一系列宗教和道德规范，并在全球多个城市兴建印度教寺庙。包括美国亚特兰大、芝加哥、英国伦敦、澳大利亚悉尼和肯尼亚内罗毕等。