（基辅/莫斯科综合电）美国代表团结束对俄罗斯和乌克兰的访问离开后，俄乌随即结束为期三天的局部停火。俄罗斯周二恢复对乌克兰首都基辅的空袭，造成至少三人死亡。此前一天，乌克兰也恢复了对俄石油设施的打击行动。

乌克兰官员说，俄罗斯周二（9月8日）凌晨对基辅发动导弹袭击，导致至少三人死亡、16人受伤。此次袭击引发多处火灾，造成至少14栋高层建筑以及宿舍、学校、诊所等设施受损。

乌克兰外长瑟比加在社媒平台上写道：“美国总统的特使一离开，（俄罗斯总统）普京就对基辅发动又一场大规模的可怕袭击。”

俄罗斯官员说，乌克兰周二也对俄库尔斯克州与布良斯克州实施无人机袭击，造成两名平民遇难。

美国特使威特科夫与美国总统特朗普的女婿库什纳在周末先后访问莫斯科与基辅，试图重启俄乌和平谈判。为保障两人安全，俄乌同意在这期间暂停袭击对方的首都。

威特科夫与库什纳周天（6日）离开基辅后，乌克兰随即恢复对俄罗斯炼油厂的空袭。乌克兰星期天打击俄中部城市梁赞的炼油厂，周一又空袭了彼尔姆和鞑靼斯坦地区的炼油厂。

在战事持续之际，外交斡旋并未停下。泽连斯基周二说，美方就如何结束战争提出了几个“不错的想法”，美俄乌谈判人员最快或于本月举行三方会谈。

他说：“如果各方同意，我们希望在秋季举行会谈。如果能在9月份，那就太好了。越早越好。”

泽连斯基说，会谈地点可能在土耳其、阿联酋、瑞士或其他国家。他预计，会谈将涉及谷物运输和能源基础设施等议题，并指乌克兰已准备做出让步。

泽连斯基还说，他希望能在本月晚些时候会见特朗普，以争取更多防空资源，用于抵御俄罗斯的弹道导弹袭击。

此前一天，泽连斯基接受美国新闻网站Axios采访时透露，美国正探讨俄乌能否在来临冬季采取措施缓和战争局势，同时重启谈判，以期达成更广泛的和平协议。

他认为，冬季前几周是外交斡旋的良机，尽管普京希望再次利用寒冬削弱乌克兰，但他不会想在美国中期选举前激怒特朗普。