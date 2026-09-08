乌克兰总统泽连斯基星期二（9月8日）说，美国和平谈判代表威特科夫和库什纳在会谈中提出了一些“不错的想法”。

路透社报道，威特科夫和库什纳周末访问了俄罗斯和乌克兰，并与泽连斯基和俄罗斯总统普京举行会谈。但会谈未能就如何结束俄乌战争取得突破性进展。

泽连斯基在WhatsApp媒体聊天中告诉记者，他计划在9月下旬与美国总统特朗普会面，并计划讨论如何支援乌克兰的冬季防空。

“至于库什纳提到的和平方案和新想法——我可以告诉你们，其中确实有一些非常不错、很有价值的想法。”

他没有透露更多细节，只表示基辅方面同意先与美国特使就这些想法展开工作。

此前，结束俄乌战争的外交努力已经停滞数月。泽连斯基说，他感谢美国为重启外交所做的努力。

他说，乌克兰、美国和欧洲的代表近期将举行会晤，为三方会谈做准备。

下一次三方会谈可能由土耳其、阿联酋、瑞士或其他国家主办。泽连斯基认为，会谈将讨论粮食运输和能源基础设施等问题，并补充说，乌克兰愿意做出妥协。

他还说，有必要继续就交换战俘进行谈判。“我们不仅需要讨论，更需要取得切实成果。”