（华盛顿/德黑兰综合电）《华尔街日报》周一（9月7日）引用船运数据报道指出，因为美军的封锁，伊朗石油出口收入正在枯竭，对本国经济构成更大压力。

航运追踪机构Kpler的数据显示，自美军7月中在霍尔木兹海峡恢复封锁伊朗船只后，伊朗石油虽继续装船，但8月份的日均装油量只有25万5000桶，比2月至4月期间的日均量暴跌了85％，至今也没有船只成功出海。在2月份高峰期时，日均装油量略微超过200万桶。

Kpler说，虽然那些处于美军封锁线之外的伊朗油轮仍带来收入，但这些船卖了油之后库存不断缩减，数量已从7月中的9000万桶，跌至2900万桶，估计下个月将归零。到时，伊朗的油轮如果继续无法出海，就没有石油收入了。

报道说，战争持续六个多月，石油封锁切断伊朗的主要外汇来源，导致伊朗里亚尔暴跌、通货膨胀飙升，经济陷入更深的危机。这同时考验美国的经济施压策略，能否迫使德黑兰让步。

不过，波斯湾官员和分析员都警告，美国的步步进逼，反而可能引来伊朗更强烈的反击。他们认为，几乎没有迹象显示，德黑兰会因为不断加剧的经济压力，而做出让步。

经济研究公司凯投宏观（Capital Economics）的经济师侯赛因说：“现在，很大程度上取决于伊朗为实现其军事和地缘政治目标，愿意承受多大程度的经济痛苦”。

伊朗最高国家安全委员会秘书、伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊周二（9月8日）再度威胁，将对美国施以经济和军事双重打击。

雷扎伊在社交媒体平台X上发文说：“华盛顿最近几天收到伊朗新导弹的明确警告。（我们的）经济战略将与海事限制区同时进行，这个限制区涵盖波斯湾和美军的封锁线”。

雷扎伊指的新导弹，可能是近日在霍尔木兹海峡附近向美军舰艇发射的卡西姆·巴希尔（Qassem Basir）弹道导弹。美国军方则称，美军的舰艇成功避开了所有的导弹攻击。

此前，雷扎伊星期天接受伊朗官方媒体访问时说，伊朗将在几天内宣布于霍尔木兹海峡设立限制区，任何进入这片水域的船只都将受到伊方的制裁。

另一方面，沙特阿拉伯主导的多国联军发言人马利基周二在社媒发声明说，也门胡塞武装组织攻击沙特的艾卜哈、贾赞及奈季兰等城市的民用与经济设施，造成70多平民受伤，包括妇女与儿童。他称，多国联军将进行反击。

随后，伊朗支持的胡塞武装同天承认，对沙特南部军事和石油设施发动导弹与无人机袭击。据知，遭攻击的是艾卜哈国际机场、哈立德国王空军基地，以及沙特国家石油公司的炼油设施。

此外，上周胡塞武装与也门政府军持续交火，双方至今已有数百人死亡。

胡塞武装在7月宣布对沙特实施海上禁运，此后多次在红海和亚丁湾袭击沙特油轮，以及攻击沙特境内能源设施。沙特主导的多国联军，也攻击胡塞武装的军事目标。