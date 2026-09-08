一名研究人员分析的气象数据显示，8月26日发生洪灾的中尼边境地区，在事发前经历了同期前所未有的高温。

法新社报道，据估计，8月21日至26日期间，海拔5200米的山地冰川的平均气温约为5摄氏度。

这一温度异常偏高。在过去55年的记录中，同一时段的平均气温从未超过4摄氏度。不过，目前尚未证实这次高温与山体崩塌之间存在直接联系。

这组数据是由加州伯克利地球研究所的首席科学家罗伯特·罗德重建的。

数据显示，自20世纪中叶以来，崩塌地点在过去六天内的平均气温上升了约1.8摄氏度。

罗德估算，如果没有气候变化带来的额外升温，类似的温度状况“可能几千年才会出现一次”。

根据法新社对欧洲哥白尼气候监测机构自1970年以来数据的分析，这次崩塌发生时，朗塘地区正经历有记录以来第四炎热的夏季。

法国气候学家瓦莱丽·马松-德尔莫特说：“这些高温状况也可以解释永久冻土融化，以及山坡和冰川同时发生崩塌。”

法国国家科学研究中心的冰川学家贝尔蒂埃说，卫星图像还显示，灾难发生前几天，积雪大量融化，这提供了“大量液态水来源，可以渗入山体裂缝，并促成山体滑坡”。

不过，专家们对高温究竟在此次崩塌中发挥了多大作用持谨慎态度。

法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学地貌学家库克说：“事情并不是简单的‘高温等于崩塌’。如果气温起到了触发作用，那岩体本身也必须也已经接近崩塌的临界点。”