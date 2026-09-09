英国、法国、加拿大星期二（9月8日）宣布禁止进口来自约旦河西岸以色列定居点的商品，以回应以色列定居者对巴勒斯坦人发动袭击事件日益增多的报道。

综合法新社和路透社报道，英国外长米利班德在议会上说，英国不能再仅仅“谴责”不公与苦难，而是必须采取实际行动反对定居点扩张。他认为这威胁到巴勒斯坦建国的前景。

米利班德告诉国会：“英国政府认同，在约旦河西岸部分地区，存在着由定居者恐怖分子对巴勒斯坦人实施种族清洗。”

他说：“以色列政府往往对此视而不见，更糟糕的是，一些政府成员还发声明并以行动支持强迫巴勒斯坦人流离失所。”

加拿大外长阿南德在社媒平台X发文说：“加拿大历届政府坚持认为，两国方案是实现长期和平的途径，同时也能解决以色列合理的安全关切。而约旦河西岸的非法定居点严重削弱了这些目标。”

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法国同样对约旦河西岸商品实施禁令，指当地定居点的‘疯狂扩张’和‘暴力冲突加剧’是法国采取这一行动的原因。

同日早前，以色列已下令关闭英国驻耶路撒冷领事馆，并禁止12名英国公民入境，其中包括英国执政党工党的议员。

以色列还将驱逐驻扎在加沙地带监督美国斡旋停火计划中心的英国外交官，并禁止英国为巴勒斯坦民族权力机构部队提供训练。

以色列外长萨尔指米利班德在英国议会发表的言论为“无稽之谈”。

8日当天，英法加连同丹麦、芬兰、冰岛、爱尔兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典发表联合声明说，拟限制与约旦河西岸以色列定居点的商品贸易，并敦促以色列政府立即停止扩建定居点。

法国总统府官网8日晚发布消息说，英国首相伯纳姆、法国总统马克龙、加拿大总理卡尼当天发表联合声明，谴责以色列在约旦河西岸地区扩张，呼吁落实“两国方案”。

声明说，通过“两国方案”解决巴以冲突，对中东及更广泛地区的和平、稳定、安全至关重要，也符合英法加三国根本利益。约旦河西岸以色列定居点系统性扩张，包括以色列政府“E1区”定居点建设的决定，以及犹太人定居者暴力行为，对和平愿景构成直接且紧迫的威胁。

以色列定居点主要出口农产品，以及葡萄酒、死海化妆品和各种工业产品。