位于法国东南部城市滨海卡涅的雷诺阿博物馆星期二（9月8日）清晨被窃贼盗走四幅名画，其中两幅画最终在博物馆的花园里寻获。

彭博社报道，两名窃贼于8日清晨6时前闯入雷诺阿博物馆，作案时间不到5分钟。

马赛检察官办公室发表声明说，窃贼共盗走法国印象派大师雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）的四幅作品，其中《斯蒂芬·皮雄夫人的画像》和《阅读中的可可》后来在博物馆的花园里被寻回。

目前仍下落不明的画作是《科隆纳·罗马诺夫人》和《井边少女》。

检察官说，这四幅画是雷诺阿博物馆最珍贵的作品。

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当地市长早前对媒体说，失窃的艺术品估计价值达900万欧元（约1323万新元），目前尚不清楚这一金额是否指四幅画作的总价值。

法国媒体引述警方消息说，作案者用工具锯断栅栏，然后打破玻璃，进入博物馆。

雷诺阿博物馆建于1960年，设在雷诺阿生前最后的住所中。馆内收藏有雷诺阿的绘画作品，并陈列了他生前使用过的物品、家具和老照片。

这起失窃案使法国艺术机构的安保问题再次面临严密审视。

2025年10月19日，四名蒙面盗贼潜入巴黎卢浮宫内著名的阿波罗长廊，在数分钟之内盗走九件拿破仑时期的法国皇家珠宝，这批珠宝的总价值高达8800万欧元。盗贼在逃跑时掉落法国皇后欧仁妮的皇冠，当局后来寻回，其余珠宝仍未找到。被警方锁定的四名现场作案嫌疑人已全部归案。