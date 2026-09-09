日本气象厅周三（9月9日）说，受活跃锋面影响，日本东部至西部的太平洋沿岸等大范围地区，强降雨将一直持续到10日。

共同社报道称，气象厅已提醒公众防范山体滑坡、低洼处积水以及河流决堤泛滥等风险。在日本东海等地区，由于此前的降雨已使土壤饱和，即使后续雨量不大，也极易引发灾害。

日本政府已正式决定名古屋市全域适用《灾害救助法》。当地政府敦促部分地区的居民立即采取避险措施。（路透社）

据气象厅介绍，目前一条锋面正横亘在太平洋沿岸。与此同时，第24号台风“科罗旺”（Krovanh）残留的热带低气压正从四国以南向北移动，暖湿气流正不断注入该锋面。预计10日，锋面将稍稍南压并滞留在本州以南海域，降雨仍将持续。

气象厅说，9日东海等地可能会形成“线状降水带”，即强降雨带长时间停留在同一区域。

日本爱知县名古屋市前一天遭遇强降雨，部分地区降雨量创历史最高纪录，严重影响当地交通，并导致多处亚运会场馆漏雨。

爱知县政府说，此次灾害造成四人受轻伤，约2700人在避难所寻求庇护。

日本政府已正式决定名古屋市全境适用《灾害救助法》。当地政府敦促部分地区的居民立即采取避险措施。

气象厅针对流经岐阜县和爱知县的庄内川发布了最高级别的5级洪水警报。名古屋市政府8日下午对千种区、守山区、名东区的部分地段居民发布了最高级别的避难通知。