英国全国空中交通管理局航班处理系统星期二（9月8日）发生严重故障，导致全英多个机场大量航班被取消或延误。

这是近期一系列故障中的最新一起，再次引发了人们对英国航空基础设施抗风险能力的质疑。

综合新华社和路透社报道，8日下午，包括伦敦希思罗机场、爱丁堡机场、曼彻斯特机场在内的多个主要机场的航班受到影响。

英国全国空中交通管理局（NATS）在英国夏令时间8日晚上7时34分（新加坡时间9日凌晨2时34分）宣布，飞行数据处理系统的问题已解决。此前，NATS表示“安全未受影响”。

NATS首席执行官罗尔夫告诉天空新闻台，NATS尚未彻底查明导致此次服务中断的原因。他说：“我们目前还不清楚究竟出了什么问题。”

航班追踪网站“24小时飞行雷达网站”（Flightradar24）的数据显示，截至8日傍晚，全英一度有12个主要机场运营受到影响。英国媒体对网站数据的分析显示，全英有超过1000次航班被取消。

8日晚间，NATS表示已实施修复措施并解决系统问题，正尽全力应对航班积压问题。

据航空数据分析公司Cirium统计，在希思罗机场，原定进港的661趟航班中有38趟取消或无法执飞。英国航空公司是希思罗机场受影响最大的航空公司，原定出港的333趟航班中有16趟取消。

英国航空公司在一份声明中说：“这一问题的严重性给旅客和航空员工带来巨大的连锁影响。”