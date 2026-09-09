韩国军方说，最近一个月来，朝鲜士兵越过两国军事分界线20多次。韩方正密切监控朝方动向，并保持坚定的军事戒备状态。

综合韩联社和路透社报道，韩国军方星期三（9月9日）发布消息说，自8月中旬以来，发现朝军士兵越过军事分界线（MDL）超过20次。

此前《朝鲜日报》引述多名军方消息人士报道这一情况。报道说，仅8月份韩军监测到的越界次数，就已超过2025年全年的总和。去年朝军共有17次侵犯军事分界线。

与此同时，朝军正在朝韩边境附近恢复加固工事，包括埋设地雷和架设围栏。

韩军说，按照交战守则，韩方发现朝军越界迹象时，会进行警告广播；若朝军仍侵犯军事分界线，军方随即鸣枪示警，将其驱离。

对于近期发生的朝军越界事件，韩国军方大多采取开枪示警措施。

据悉，朝军越界主要发生在东部战线。因此，韩军正在考虑加强监视戒备的方案，并请求联合国军司令部调查朝军越界是否有违韩国战争《停战协定》，还就韩朝军事分界线基线各异等可能引发军事冲突的潜在风险协调沟通。

联合国军司令部表明，根据《停战协定》，司令部持续对非军事区（DMZ）区域的活动进行监视，始终与韩国政府保持密切沟通。