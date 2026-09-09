美国最高法院星期二（9月8日）驳回密苏里州共和党人试图使用有利于共和党的新版国会选区划分图的申请。但一名联邦法官却在同一天重启了一场关于密苏里州国会选区划分图使用的法律斗争。

综合彭博社和新华社报道，美国最高法院8日的裁决由保守派大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）作出，他负责处理美国中西部部分地区的紧急案件。

美国总统特朗普在自家社媒平台Truth Social发文批评最高法院的裁决“荒谬”。他说，将选区划分图改回很久以前的样子，成了“古代历史”。

然而，在最高法院驳回密苏里州共和党籍总检察长提起的紧急上诉后不到一小时，美国联邦地区法官克拉克（Stephen Clark）就在另一起联邦诉讼中作出裁定，允许密苏里州暂时使用有利于共和党的选区划分图，无需退回到2022年的版本。

2022年的版本很可能为民主党保住密苏里州八个国会席位中的唯一一席。而共和党支持的新版本已在去年通过，并在8月初选中率先启用。

克拉克在裁决书中写道：“在大选中使用不同的选区划分图，将严重破坏密苏里州国会选举的公平性和规范性，并使初选中获提名的候选人资格及初选选民的投票有效性受到质疑。”

此前，密苏里州最高法院3日一致裁定，密苏里州必须恢复使用上次人口普查后制定的选区划分方案。新选区图后续是否启用，将由11月的中期选举决选投票决定。特朗普和主政密苏里州的共和党人均反对这项裁决。密苏里州共和党籍总检察长哈纳韦为此于4日向最高法院提起紧急上诉。

密苏里州的这起纠纷，是全美近十起重划选区诉讼之一。随着中期选举日益临近，多个州都在试图通过重划选区来为本党捞取政治筹码。

密苏里州共和党籍州议员去年应特朗普要求，重新划分了密苏里州国会选区，意图将民主党籍众议员克利弗所持的议席转为共和党所有。民主党组织“民众不是政客”反对这一做法，并在请愿无果后提起诉讼，8月一审败诉，但9月3日获密苏里州最高法院支持。

美国媒体称，最高法院的裁决标志着共和党在全国范围内的选区重划斗争中遭遇一次“罕见的挫败”。密苏里州总检察长办公室发表声明，对最高法院裁决表示失望，并正在“评估下一步措施”。

美国各州通常根据每10年一次的人口普查结果重新划定国会选区。2025年8月，得克萨斯州共和党人打破“10年一次”的惯例，时隔大约五年再次推动重划选区。两党由此陷入一系列重划选区版图的争斗。