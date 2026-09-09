（纽约路透电）研究人员指出，孕妇在妊娠期间使用退烧止痛药泰诺（Tylenol，也称扑热息痛paracetamol）可能会影响女婴生殖器官发育。不过，研究并未证实这种止痛药是导致这个结果的直接原因，也未表明它会影响这些女婴未来的生育能力。

丹麦哥本哈根国立医院的费舎（Margit Bistrup Fischer）带领团队对302名2个月大女婴展开研究，并于星期三（9月9日）在《人类生殖（开放）》期刊发表上述结论。

这些女婴的母亲均在孕期接受扑热息痛使用情况的追踪记录。其中，92名女婴在母亲孕期17周之前首次接触扑热息痛；67名在17周之后首次接触；143名女婴的母亲未曾使用这款药物。

研究发现，在子宫内接触过扑热息痛的女婴，卵巢体积平均缩小40%，子宫体积缩小13%，卵泡数量减少23%。

这些母亲服用的扑热息痛剂量相对较低，均未超过每日4000毫克的建议最大剂量。

美国总统特朗普曾声称孕期使用扑热息痛可导致孩子患自闭症，但这个说法缺乏科学依据，遭到医学界和主要卫生组织的普遍驳斥。

目前的指导方针仍建议将扑热息痛作为孕期治疗疼痛和发烧的安全药物。

费舎也强调，这项研究无法预测任何特定女性或儿童的最终结果；许多女性虽然在孕期使用过扑热息痛，但她们女儿的卵巢测量数据，与未用药女性所生女儿的数据并无差异。

她表明，在婴儿身上观察到的上述差异会否影响她们日后的生育能力及绝经年龄，还须长期随访研究。