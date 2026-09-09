谷歌宣布，将在未来两年内投资至少130亿欧元（约191亿新元），在芬兰建设人工智能（AI）基础设施。这是这家美国公司迄今在欧洲最大的一笔单项投资。

路透社报道，谷歌星期三（9月9日）在声明中说，在芬兰的投资将涵盖数据中心、电网改良，以及清洁能源和储能电池项目。这些基础设施将为AI模型Gemini、谷歌搜索、谷歌地图和YouTube等服务提供动力。

这些投资项目计划于2027年至2028年间实施。在建设阶段，预计可为芬兰贡献约36亿美元的国内生产总值（GDP）；正式投入运营后，预计每年可创造7000个就业岗位。

谷歌说，全新的数码基础设施将成为芬兰乃至整个欧洲提升数码化能力、推动创新以及AI发展的基石。

芬兰总理奥尔波在声明中说，谷歌的投资决定是“对芬兰优势的充分肯定”。他强调，数据经济的价值远不止于直接投资，还能推动创新、科学研究和技术开发。

随着降低能源成本和实现气候目标成为微软和字节跳动等科技巨头的关注重点，芬兰已成为设立数据中心的热门地点。芬兰气候寒冷，能大幅降低数据中心散热的成本，且拥有充足的低碳电力。