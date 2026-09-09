（华盛顿综合电）中美元首计划本月会晤前，美国政府进一步从人工智能（AI）和汽车供应链两方面向中国施压，指中国AI企业大规模、恶意获取美国前沿模型技术。

美国执法和情报机构星期二（9月8日）发声明指，包括深度求索、月之暗面和阿里巴巴在内的六家中国企业，通过“蒸馏”（distillation）方式，大规模抽取美国AI模型的信息，用于加快训练自身产品。

美官员声称，相关行动或在中国政府知情下进行，不仅降低中企研发成本，也可能提升中国的军事和网络攻击能力。美方还指中企规避使用限制，大规模获取Anthropic、OpenAI、谷歌和SpaceX等模型的输出，以训练自身产品。

美国财长贝森特警告，若中国在AI竞赛中领先美国，“其他一切都将不再重要”，即使美国拥有庞大的国防预算也不足以抵消这种劣势。

中国驻美大使馆则驳斥美方指控，认为这是对中国AI产业发展的蓄意攻击，并反对把贸易和科技问题政治化。

特朗普政府也将矛头指向美本土企业。美国交通部长达菲致函福特汽车，批评它与宁德时代、吉利和比亚迪的合作存在国家安全风险，并敦促切断与中企的联系。

福特反驳称，相关说法“错误且意在博取关注”，强调密歇根电池厂由福特拥有和运营，宁德时代仅提供技术授权和服务。