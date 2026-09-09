美国总统特朗普给常伴他左右的行政助理哈普，发了金额高达4万5000美元（约5万7000新元）的节日现金红包。白宫强调，这样的礼物符合法律和道德标准。

《华盛顿邮报》报道，总统行政助理哈普（Natalie Harp），以及他的特别助理兼通讯顾问马丁（Margo Martin）和总统办公室运营副主任哈里斯 (Chamberlain Harris)，都获得了这笔4万5000美元的现金礼物。

财务申报表显示，这三名女性在申报时都将这笔款项登记为“节日现金礼金”（Cash Gift for Holidays）。

这三人的年薪都是15万美元。

白宫发言人解释称，特朗普长期以来都有向身边人赠送圣诞礼物的习惯，其中有时也包括员工和助手。

发言人强调，这些礼物与上述人员的个人职务无关，因此在相关法律和道德标准下是完全合规允许的。

此前，35岁的哈普因为在多个不同场合与特朗普形影不离、对他忠心耿耿而受到媒体关注。她也因随身携带打印机为特朗普打印文件，而被戏称为总统的“人肉打印机”。