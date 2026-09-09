（洛杉矶彭博电）英国、日本、加拿大和新加坡等18个主要海事国家联合警告，全球航运已沦为各国博弈的筹码，武装冲突、贸易战和极端气候事件对全球海事供应链的冲击并非偶发，而是全球贸易环境正出现结构性转变；它们因此呼吁各国加强合作，共同维护全球海事准则与航行自由。

由东亚、欧洲和北美洲18个国家的海事监管机构组成的非正式组织航运咨询集团（Consultative Shipping Group）星期二（9月8日）通过丹麦海事局罕见地发表联合声明说：“航运路线正日益成为博弈的筹码和风险的来源。然而国家的主权、韧性与繁荣都有赖于各方建立伙伴关系，并开展务实的合作与协调，以共同维护开放的全球贸易体系。”

它们说，霍尔木兹海峡在美伊冲突爆发后陷入封堵，是区域冲突在全球层面引发负面后果的鲜明例子。此外，冠病疫情造成的阻断、俄乌战争，以及巴拿马运河陷入干旱也都凸显全球海事供应链正面对持续的干扰，提高不确定性，对全球供应链的效率添多阻力。

声明说：“若放任这种分裂的情况恶化，以规则为基础的全球海事框架势必受损，推高关键海上要塞被阻断的风险。霍尔木兹海峡的关闭就显示，当航运供应链断裂，全球经济也跟着崩裂。”

这份题为“捍卫自由航运”的联合声明，并未直接点名美国和中国，不过全球首两大海事强国都涉及声明里提及的一些分裂情况和冲突局面。美国总统特朗普掀起的关税战对全球贸易形成显著压力，中国近年积极在南中国海扩大军事存在，与东南亚多国陷入纷争。

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中美关税战若重启 航运业恐慌将再现

中美去年底达成的关税休战期即将在11月截止，若未能延续，高额关税和其他各种贸易限制可能重启，包括美国港口对中国制造和持有的船只征收巨额费用的措施。这些措施去年短暂推出，一度引发航运业恐慌。

航运咨询集团周二在声明中警告，日益频繁地使用经济施压为谈判工具，实际上正导致全球航运业分裂，这最终会导致企业和消费者的成本上升，并带来更大的商业与环境风险。

声明也提及，在海事业规范化的保险、安全和透明制度外，有数百艘影子船队在平行运作，旨在躲避制裁，这提高了海事风险。它们绕过环境和安全准则，破坏海事业的信誉和可预测性，最终形成的两套制度，一套受法律监管，另一套则游走于灰暗，最终却只会两败俱伤。

集团因而呼吁所有海事国家支持并遵守航运监管的核心原则，包括自由航行，以及由联合国属下国际海事组织所监管的国际法律框架。

航运咨询集团成员是比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、日本、韩国、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典和英国。