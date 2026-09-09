（华盛顿/渥太华综合电）美国宣布对更多加拿大商品加征关税，并禁止部分加拿大酒精饮料和乳制品进口，进一步升级两国之间的贸易战。

美国总统特朗普星期二（9月8日）晚一连签署五项行政命令，以回应“加拿大对美国商业日益加剧的歧视行为”。其中两项行政命令调整了对加拿大部分产品加征50%关税的适用范围，把包括床垫、摩托艇、高尔夫球车、一些纸制品、铝制品、木材、家具等一系列加拿大产品纳入征税清单。

根据其他三项行政命令，美国将从9月29日起禁止进口加拿大的电单车，以及部分酒精产品与乳制品。

白宫说，新禁令涵盖啤酒、各类葡萄酒、威士忌、朗姆酒、伏特加、白兰地等多数酒精饮料，以及乳清蛋白、转化糖蜜、甘蔗糖蜜、无酒精啤酒等多种乳制品。

美国农业部数据显示，加拿大是美国最大的乳制品供应国，占美国乳制品进口量的14%左右。

周二早些时候，特朗普还威胁要把加拿大商品排除在美国政府采购体系之外。他在社交媒体上写道：“我在此指示美国总务管理局与美国贸易代表办公室合作，采取一切必要措施，把原产于加拿大的产品从总务管理局的多重授标计划中剔除，直至加拿大对美国农民和企业恢复全面的公平互惠待遇。”

据特朗普说，多重授标计划每年的采购规模超过500亿美元（约632亿新元）。

负责加美贸易的加拿大部长勒布朗说，政府正在评估美国的最新举措，他也与美国贸易代表格里尔保持着联系。“一旦美国准备好对话，我们的政府将本着诚意与建设性态度，为建立安全、互利且充分尊重加拿大主权的贸易关系而努力。”

上个月22日，美国在与加拿大的贸易谈判破裂后，对总值200亿美元的加拿大商品征收50%关税。这促使加拿大对同价值的美国商品征收反制关税，新关税已于周二凌晨生效。

加拿大总理卡尼周二发表视频讲话称，他并不主张升级贸易战，因为这无助于解决问题，但加拿大对美国关税的反制措施是必要的，以保护本地工人、企业与社区。

他说：“在美国向加拿大出口公司征税的情况下，我们不能允许美国商品免税进入加拿大。”

卡尼正推动加拿大减少对美国这个最大贸易伙伴的依赖。他在视频中说：“我们拥有实现转型和繁荣所需的一切条件。转型需要付出代价……但这远比原地踏步的代价低。”