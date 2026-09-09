塞尔维亚国会解散，将于今年10月25日提前举行国会选举。

塞尔维亚总统武契奇星期三（9月9日）签署总统令解散国会，并宣布选举日期定在今年10月25日。

塞尔维亚最迟可以在2027年12月才举行国会选举。但在经历了近两年的反政府示威后，武契奇决定提前举行大选，顺应抗议者的诉求。

自2024年11月诺维萨德（Novi Sad）火车站一个混凝土雨棚坍塌导致16人死亡以来，反贪腐抗议运动便席卷了整个国家。这场悲剧被广泛归咎于根深蒂固的腐败，激起了示威者的愤怒，并引发了一系列自2000年以来规模最大的集会。

示威者最初要求对事故进行透明调查，随后演变为要求提前大选。武契奇此前曾多次承诺会提前大选，但一直没有定下具体日期。

武契奇星期三说：“在过去一年半的时间里，我们看到了国内政坛的巨大动荡。我们需要一个能清楚反映民意的选举结果。”

武契奇此前已经宣布，将在完成预定的国内活动和出访行程后辞去总统职务，参加国会选举。他所领导的塞尔维亚进步党（SNS）中央委员会也在上星期六（9月5日）一致决定，提名他为政党在即将举行的国会选举中的领衔候选人兼总理候选人。

今年56岁的武契奇于2017年首次当选总统，并于2022年赢得五年任期成功连任。根据塞尔维亚宪法，总统最多连任两届。