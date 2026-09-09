（伦敦综合电）英国空中交通管制系统星期二出现故障，导致1000多趟航班被取消，数十万名旅客滞留机场。目前，英国各地机场已陆续恢复航班起降，但全面恢复运作或需数日时间。

英国国家航空交通服务公司（NATS）的航班处理系统周二（9月8日）发生技术故障，严重干扰英国多座主要机场的航班运营。航班追踪网站Flightradar24的数据显示，周二有1300趟往返英国机场的航班取消，另有数百趟航班延误。

NATS周二晚说，引发航班大乱的问题已经解决，系统已恢复正常运作，公司正努力疏导积压航班。目前不清楚系统故障的具体原因，但英国官员已排除网络攻击的可能。

Flightradar24周三说，当天至少又有177趟航班取消，绝大多数是希思罗机场的航班。

英国已多次发生航班中断事件。三年前，NATS也曾发生系统故障，导致空中交通停摆。

爱尔兰廉航瑞安航空公司（Ryanair）首席运营官麦克马洪周二指责NATS首席执行官罗尔夫再次“辜负了英国旅客”，并敦促他引咎辞职。

匈牙利威兹航空（Wizz Air）呼吁对NATS进行紧急改革，称这家公司无法胜任关键国家基础设施的供应商。

英国交通部长亚历山大周三就此事召见罗尔夫。英国民航局已要求NATS就这起事件提交完整报告，之后将考虑是否需要采取措施，以确保空中交通管制系统的可靠性。