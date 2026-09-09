韩国政府正就是否为保障霍尔木兹海峡航行自由向中东派兵，面临艰难抉择。尽管青瓦台强调尚未作出决定，但随着国防部调查团赴阿联酋实地考察，韩国的派兵讨论已进入具体审议阶段。美国总统特朗普持续施压要求韩国支援伊朗战争，伊朗也警告首尔不要介入，令李在明政府面对更大外交压力。

正在法国进行国事访问的李在明星期二（9月8日）在爱丽舍宫与法国总统马克龙举行会谈。李在明在会后共同会见记者时说，韩法将继续密切合作，推动霍尔木兹海峡恢复自由航行，并尽快稳定全球产业链和供应链。双方还商定积极发掘互利军工合作项目，并启动民用核能合作高级别对话。

李在明有关霍尔木兹海峡的表态随即引发韩国是否已倾向派兵的猜测。青瓦台宣传沟通首席秘书成耆洪9日紧急划清界限，强调“政府尚未最终确定方针，正在慎重判断”，不能把李在明与马克龙讨论航行自由“立即等同于派兵”。

成耆洪说，政府目前正从实务层面慎重研究多种方案，内部讨论仍在进行。不过，青瓦台也承认派遣实地调查团是派兵审议过程的一部分。相比此前保持观望，政府如今开始具体确认驻扎地点和后勤条件，显示派兵讨论已明显向前推进。

韩国国防部日前派调查团前往设有美军基地的阿联酋，考察韩国部队一旦派驻当地可利用的军事据点、舰艇停泊设施，以及维修和补给等支援条件。调查团预计本周返韩，并将结果提交国家安全保障会议（NSC）。有观点认为，韩国政府最快可能在17日举行的NSC常务委员会会议上讨论是否派兵。

国家安保室长魏成洛8日也说，韩国已表明愿为霍尔木兹海峡稳定作出“实质性贡献”，并正参与多国军事合作及外交努力等后续磋商。

特朗普的施压成为影响韩国审议的重要因素。特朗普自上月16日声称李在明拒绝参与伊朗无核化以来，不到一个月已五度点名韩国，上月30日接受福克斯新闻采访时更警告“我会记得”。

尽管韩国国防部否认美方正式提出“11月派兵”的要求，但要求首尔尽快行动的压力日益明显。李在明本月赴美出席联合国大会期间，特朗普是否再次当面施压也备受关注。

不过，若韩国决定派兵，要在11月实际部署仍有一定难度。海外派兵须经过国务会议审议、总统批准和国会同意，并完成部队组建、训练及装备调动。2004年韩国向伊拉克派遣部队时，从部队成立到实际出国就耗时五个多月。

伊朗的反弹也使首尔更加谨慎。伊朗外交部7日已警告韩国克制参与军事行动，伊朗司法部门首脑也突然取消原定下周访韩行程。

对李在明政府而言，不响应美国要求可能给韩美同盟增添摩擦，派兵则可能恶化韩伊关系，甚至增加韩国卷入中东冲突的风险。在华盛顿步步催促与伊朗公开警告之间，霍尔木兹派兵正成为李在明政府一项棘手的外交安全考验。