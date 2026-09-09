（开罗/迪拜综合电）美国和伊朗连续两日猛烈交火，围绕霍尔木兹海峡控制权的冲突急剧升级，国际油价应声走高。布伦特原油期货价格近七周来首次突破每桶100美元。

美军中央司令部星期二（9月8日）称，美军连夜“摧毁”五艘伊朗油轮，以回应伊朗革命卫队连续两日向一艘美国军舰发射弹道导弹。

遭美军攻击的五艘油轮中，四艘位于阿曼湾，另一艘则在波斯湾的伊朗主要石油出口港哈尔克岛附近。

美军中央司令部在社交媒体发布的视频显示，位于阿曼湾的“里斯科”号（M/T Riesco）遭击中后起火，并逐渐沉没。中央司令部说，美军发动攻击前已指示船员撤离，但没有透露油轮当时是否载有石油。

正在哥伦比亚访问的美国国务卿鲁比奥对媒体说：“伊朗每攻击或试图攻击一次美国军舰，就会损失油轮。”

延伸阅读 伊朗称袭击两艘美国军舰及十余艘船包括油轮 伊朗将阿曼湾和阿拉伯海部分地区划为新禁区

伊朗革命卫队星期三（9日）称，在霍尔木兹海峡攻击两艘美国船只和另外八艘油轮，因为这些船只试图穿越一处“被禁止且不安全”的水域。这些说法当时尚未获得独立证实。不过，负责监测海上安全事务的英国海上贸易行动办公室随后报告，北部波斯湾和阿曼湾有数艘商船遭到火力攻击，失去航行能力。

伊朗同日也向约旦的阿兹拉克美军基地发射弹道导弹。约旦政府随后证实，防空系统拦截了18枚导弹，另有两枚落入无人活动地区。

伊朗外交部发表声明，谴责美军攻击伊朗商船是“侵略行径”，威胁区域及国际和平，并称伊朗攻击船只和美军基地是出于自卫。

革命卫队发言人莫赫比星期三通过国营电视台宣布，伊朗将进一步扩大霍尔木兹海峡海事禁区，从东南部港口城市恰巴哈尔（Chabahar）延伸至部分阿曼湾和阿拉伯海水域，并警告任何未经伊朗协调、试图穿越禁区的船只将受到制裁。

他还说，美国若要结束战争，就必须接受伊朗提出的所有条件，包括以色列军队撤出黎巴嫩、解冻伊朗资产，以及不再干涉伊朗的导弹与核计划。

随着中东冲突急剧升温，过去一周持续逼近100美元（约126新元）关口的布伦特原油期货价格星期三盘中终于冲破这一关键价位，截至新加坡时间晚上10时报每桶101.24美元。这是国际油价自7月24日以来首次重返100美元以上。

美财政部全面制裁伊朗航空业

美国财政部8日宣布对36个个人、企业及实体实施与伊朗有关的制裁，除针对马汉航空外，也将制裁范围扩大至其他所有伊朗航空公司，以及协助伊朗航空业获取美国飞机和敏感技术的空壳公司、货运处理商和外国中介商等。

其中，位于土耳其、阿拉伯联合酋长国、马来西亚和哈萨克斯坦的四家企业也被列入制裁名单。

华盛顿智库保卫民主基金会的制裁政策专家马利基（Miad Maleki）告诉路透社，新一轮制裁将打击连接迪拜、多哈和伊斯坦布尔的航空运输网络，封锁德黑兰在区域贸易和金融的主要门户。

分析：伊朗料猛烈反击以推高油价

美国有线电视新闻网（CNN）分析认为，美国正调整对伊战争策略，重点打击或瘫痪霍尔木兹海峡周边的目标，为途经这一关键水道的商船提供护航，并维持对伊朗的海上封锁。这些举措是美国“全方位施压”战略的一部分，旨在加大对伊朗政权的经济压力。

然而，随着伊朗军方猛烈反击，《纽约时报》分析指，德黑兰已释放出欲将冲突显著升级的信号，这是因为美国持续施压不仅给伊朗经济带来巨大压力，也加剧了伊朗对霍尔木兹海峡控制力逐渐削弱的担忧。

日内瓦高等学院的伊朗问题专家萨贝特（Farzan Sabet）说：“伊朗要如何夺回优势？只有将局势升级。这么做的破坏性很大，但他们希望推高全球油价，或重新全面关闭海峡。”