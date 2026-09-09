受秋雨锋面影响，日本列岛连日强降雨，中部地区著名旅游城市名古屋地区大雨成灾。日本气象厅星期二以降雨量超标，对名古屋发布了最危急的“特别洪水警报”， 疏散了超过百万居民。当地道路与房屋淹水，地下铁全线停驶、许多民众因交通瘫痪而难以回家。

据报道，爱知县西部和岐阜县美浓地区在星期二（9月8日）形成一条线状雨带，带来强降雨。日本气象厅观测到名古屋每小时降雨量达104.5毫米，刷新2000年9月“东海暴雨”期间创下的97.0毫米纪录，成为当地自1980年开始观测以来的最高纪录。

基于流经名古屋市及其他地区的庄内川水位大超标，当局也疏散了117万民众。直至星期三（9日）上午，仍有3500人滞留避难所。为确保安全，名古屋的市立中小学、高中也临时停课。

名古屋市灾害对策本部星期三初步统计有40栋房屋淹水，40多人在疏散过程中跌倒等受轻伤。有地区出现山体滑坡，房屋被埋在烂泥中，目前正在评估损失程度。

据报道，名古屋市名东区路段的人行道路被冲毁，路面上是成堆的泥浆和碎片。市内大范围的道路积水，有200辆车抛锚被弃置，堵住多处道路。市内的JR千种站附近，因大量雨水导致铁轨被淹没。

一70多岁老人说：“从未见过这种情况，公交车轮胎大约有10厘米深都浸在水里了。”

有视频显示，海量般的雨水冲入一部分地下商业区。一名在地下街开餐厅的店商说：“雨从下午4点多开始加大，短短一小时多，店内变成了湖泊，水位一直上升到柜台上方。厨房里的冰箱浸水，估计这次损失巨大。”

日本列岛接连遭遇局部强降雨，城市的地下空间发生积水事件已引高度关注，专家称之为“隐形洪水”。

早稻田大学河流工程与城市灾害科学教授关根正人警告：“地下商场、地铁入口和地下停车场等地下设施，是极其危险的空间。一旦洪水涌入，将无处可逃。局部暴雨期间，绝不能躲入地下避难。”

名古屋是本届亚运会主办城市。据法新社报道，周二的创纪录暴雨导致数百名亚运会运动员一度被要求撤离住宿地点。

一名官员说，位于名古屋港花园码头一带的临时木屋住宿区，有“数百名”运动员接获通知，须撤离至安全地点。疏散令约两小时后解除，运动员随后返回住宿地点。

亚运会开幕礼下星期六（19日）举行，部分赛事星期四（10日）率先展开，但新加坡未有任何运动员动身前往名古屋，所以不受影响。

日本气象厅说，锋面正向东横穿日本，沿日本东西部太平洋沿岸移动。来自热带低压的暖湿气流增强了锋面的活动，将持续在日本东西部太平洋沿岸停留至10日，可能给从日本西部到东北地区的广大区域带来强降雨。东京、茨城、埼玉、神奈川、千叶、静冈、爱知、岐阜、三重、大阪、兵库、和歌山、德岛和高知等县直至9日晚强降雨。