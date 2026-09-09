为了缓解欧洲城市，特别是热门旅游地区租房短缺的情况，欧盟委员会提出新法案，拟允许地方政府制定规则，限制爱彼迎等短租服务。

路透社报道，欧盟星期三（9月9日）提出《可负担住房法案》（Affordable Housing Act），旨在允许地方政府根据当地住房情况，对短期租赁采取相应措施。

在一些热门旅游城市，大量房屋被短期出租给游客，导致可负担的长期租赁住房严重短缺。这也促使一些欧洲居民，特别是年轻租户走上街头抗议。

此前，巴黎、巴塞罗那和威尼斯等热门旅游城市已分别采取措施限制短租，但也因此引发与短租平台之间的法律纠纷。

根据新的法案草案，地方政府可以通过检测“房价收入比”是否过高，或过去10年房价是否呈持续上涨趋势，来判定某地区是否存在住房紧缺的情况，进而选择制定相应措施缓解问题。

不过，法案也要求任何针对短期租赁的限制措施都必须有事实依据、属于必要手段，并仅限于受影响地区，同时不得追溯实施。

这项法案草案须在未来几个月内获得欧盟成员国和欧洲议会的批准，才能正式成为法律。

针对新法案，爱彼迎与行业游说团体“电脑与通信工业协会”（CCIA Europe）呼吁，对各地限制措施进行独立审查，并提供有效补救机制。

爱彼迎认为，这个问题的症结在于住房供应严重不足。集团欧盟政府事务主管马夫罗斯（George Mavros）撰文指出：“（监管）焦点应该集中在真正出现短缺的环节：即房屋建造、翻新，以及欧洲各地目前空置的房屋。”