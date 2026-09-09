随着叙利亚新政权变得更加配合，国际原子能机构决定结束对叙利亚长达数年的核调查。

国际原子能机构（IAEA）星期三（9月9日）宣布，结束自2011年认定叙利亚违反核不扩散义务以来，对当地秘密核活动展开的长期调查。

法新社引述两名外交官称，鉴于叙利亚现政府展现出合作态度，允许机构专家访问关键核设施，理事会一致通过了中止调查的决议。

法新社看到的资料显示，最新决议由埃及、约旦、摩洛哥和沙特阿拉伯提交，内容为鼓励叙利亚继续与IAEA合作，，并要求总干事视情况向理事会汇报在叙利亚开展的活动的最新进展。

IAEA的核查人员上个月访问了两个地点，其中一个位于代尔祖尔（Deir Ezzor），发现了一座在阿萨德统治时期秘密建造的、近乎完工的核反应堆，原本有能力生产用于制造核武器的原料。

此外，IAEA还发现了一个用于生产反应堆核燃料的燃料制造厂，以及一个储存核燃料、铀碎屑和废料的未公开地点。机构一共在叙境内发现了约73公吨的天然金属铀。

IAEA总干事格罗西星期一（7日）指出，前政府显然一直在开展一系列秘密活动，并同时夸奖了现政府向机构通报未公开地点的“勇敢决定”。

以色列在2007年对代尔祖尔发动过一次绝密空袭，而在2008年，美国官员指责叙利亚试图建造一座秘密核反应堆，并证实以色列已在空袭中将它摧毁。