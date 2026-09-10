伊朗一名高级官员说，德黑兰已准备好应对更激烈的战争；如果美国继续攻击伊朗领土和基础设施，伊朗会升级反击行动。

彭博社星期三（9月9日）报道上述消息。这名官员还说，面对美国的海上封锁以及伊朗油轮遭袭的局面，德黑兰无意退缩。

伊朗官员强调，尽管经济压力可能在加剧，伊朗领导层认为，与美国的战争构成生存威胁，因此他们别无选择，只能继续战斗。

伊朗战事已进入第七个月，美伊敌对状态未见缓和迹象，双方围绕霍尔木兹海峡控制权的冲突急剧升级。

美军中央司令部星期二（8日）称，美军连夜摧毁五艘伊朗油轮，旨在回应伊朗革命卫队连续两天向一艘美国军舰发射弹道导弹。

伊朗革命卫队星期三称，在霍尔木兹海峡攻击两艘美国船只和另外八艘油轮，因为这些船只试图穿越一处“被禁止且不安全”的水域。

德黑兰也向美军在约旦使用的一处空军基地发射约20枚导弹。

尽管局势持续紧张，美国总统特朗普却声称伊朗战争会在美国中期选举后立即结束。

上述伊朗官员则说，自4月战争最激烈阶段结束以来，伊朗一直在重建军事能力，并拥有足以应对长期冲突的导弹储备。