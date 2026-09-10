美国共和党在中期选举逆风中召开全国代表大会，总统特朗普占据焦点，共和党押注此举能够挽救选情。

法新社报道，共和党星期三（9月9日）在达拉斯美国航空中心召开为期两天的全国代表大会。这是共和党首次专门为中期选举举办全国代表大会。

大会既不提名候选人，也不安排正式的党务议程，因此更像是特朗普的中期选举竞选活动，也被戏称为“特朗普狂欢节”（Trumpapalooza）。

预计会有超过100名众议员及候选人出席大会，每晚都安排50多场演讲或展示活动。

特朗普本人也到场为共和党造势。他在主旨演讲中宣称：“我们所做的事，在我第一任期内乃至第二任期里，都从未有过先例。”

共和党在11月的中期选举中面临失去国会至少一院控制权的风险；民调显示，民主党选民的投票积极性更高。

尽管特朗普的支持率近期已跌至仅略高于30%的低位，共和党仍试图将竞选努力与他紧紧捆绑，以此吸引选民支持。热闹的会场也几乎看不到共和党人对11月中期选举的焦虑情绪。

共和党全国委员会主席格鲁特斯（Joe Gruters）称赞特朗普是美国历史上最伟大的总统，也是“我们这个时代最伟大的共和党代言人”。

他表明：“共和党人正在带来自由、机遇、安全和常识。民主党则被激进的社会主义者掌控，离那些使美国伟大的价值观越来越远。”

巨大的场馆内装饰着特朗普的海报，支持者身穿印有他名字、肖像和美国国旗图案的亮片夹克四处走动，还有人戴着标志性的宽边牛仔帽。

周边商品摊位的生意同样十分红火，热销品包括短袖上衣、马克杯、海报以及特朗普次子埃里克撰写的新书《围困之下》（Under Siege）。

美国国歌奏响，拉开活动序幕，场馆内回荡着“美国！美国！”的呐喊声，这是特朗普竞选集会上常见的口号。

不过，也有一些共和党人没有出席这次意义特殊的大会。南方卫理公会大学政治学教授威尔逊分析，一些共和党候选人可能担心此次大会“更像是特朗普的庆祝会”，而非提升自身胜算的契机。

“特朗普一直以来更看重的是‘特朗普品牌’，而不是共和党。我认为这就是他们不愿在此次大会上露面的原因。”