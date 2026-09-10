伊朗外交部副部长加里巴巴迪批评国际原子能机构（IAEA）理事会通过的伊核问题决议。这份决议由英国、法国、德国共同推动，主张将相关伊核问题提交至联合国安全理事会。

加里巴巴迪星期四（9月10日）早些时候在社媒X上用波斯语发文说，一些国家袭击伊朗受国际原子能机构保障监督的核设施、干扰正常核查进程，随后又以核查受阻为由，推动国际原子能机构理事会通过这项决议。

“这种无中生有的做法既无法弥补有关国家政策和行动的失败，也无法在联合国安理会取得任何成果。”

新华社引述伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗驻国际原子能机构代表纳杰菲在机构理事会的会议上批评说，这项决议是“政治工具”而非“技术性文件”，在法律和事实依据方面存在严重问题。

纳杰菲说，国际原子能机构应当履行技术性职责，不应成为任何国家推进自身政治议程的工具。

国际原子能机构成员国星期三（9日）在会上进行激烈辩论。表决通过的这项决议主张将所谓伊朗“违反自身核不扩散义务”的问题提交至联合国安理会。

国际原子能机构理事会具有投票权的34个成员国中，中国、俄罗斯、尼日尔对决议投反对票，巴西、南非、印度、埃及、泰国等八国投弃权票。