美国总统特朗普承诺，如果共和党11月中期选举保住国会控制权，就向每个美国成年人发放5000美元（约6322新元）。

法新社报道，特朗普星期三（9月9日）在达拉斯举行的共和党中期选举全国大会上说：“如果共和党获胜，你们也随之获胜，并将获得5000美元。这就是‘特朗普红利’。”

特朗普并未说明这笔资金会从何处筹集。理论上，这笔“特朗普红利”开支可能超过1万亿美元。他只是表明，“我们的国家正在赚取巨额财富”。

达拉斯大会是共和党首次为迎战中期选举举办全国大会，特朗普则加倍押注自己能帮助共和党逆转民调劣势。

他告诉现场的支持者：“我请求你们假装我的名字就在选票上。我就在选票上，就在选票上，就这一次。”

随着伊朗战争再次推高国际油价，特朗普任内发动的这场战事愈发招致美国民众不满。他本人却颇为乐观，在启程前往达拉斯时告诉记者，伊朗战争会在中期选举完成后立即结束；一旦美国赢得战争，油价也会应声下跌。

他也附和大会上其他共和党人的言论，渲染“共产主义威胁”。“如果他们获胜，这里就会变成一个共产主义国家。”