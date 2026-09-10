韩国四家民调机构联合发布的民调结果显示，逾四成韩国民众反对政府向霍尔木兹海峡派兵。

韩国总统李在明星期二（9月8日）在巴黎与法国总统马克龙共同会见记者时说，韩法将继续密切合作，推动霍尔木兹海峡恢复自由航行。这番表态随即引发韩国是否已倾向派兵的猜测。

四家民调机构星期四（10日）发布的调查结果显示，对于向霍尔木兹海峡派遣海上巡逻机、后勤支援舰等兵力的方案，45%的受访者表示反对，36%的受访者赞成派兵，另有19%回答“不清楚”或未作答。

此次调查于9月7日至9日面向韩国1002名18周岁及以上的人进行。反对者主要是40多岁和50多岁的中年群体；赞成者则多为18岁至29岁，以及60岁以上群体。

按政党支持情况来看，执政的共同民主党的支持者中，55%反对派兵，31%赞成派兵；最大在野党国民力量的支持者中，46%赞成派兵，40%反对派兵。

李在明的言论引起猜测后，青瓦台立即出面回应，强调“政府尚未最终确定方针，正在慎重判断”，不能把李在明与马克龙讨论航行自由“立即等同于派兵”。