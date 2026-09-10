网络游戏和赌博平台日益被用于洗钱和资助恐怖主义，监管机构须加强合作，打击无牌照及离岸业者。

总部设于巴黎的全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组（FATF）星期三（9月9日）发布报告说，无牌照及离岸平台大量涌现，并使用电子钱包、移动支付和虚拟资产等多种付款方式，使监管不完善的数码领域面对更多风险。

研究机构H2 Gambling Capital预计，网络赌博收入将在2029年首次占全球博彩总收入的大部分。跨境博彩生态系统错综复杂，也使主要针对传统赌场和受监管金融机构而设的合规程序出现盲点。

工作组列出一系列风险指标，供合规团队、监管及执法机构识别可疑活动，包括多名客户共用付款方式、客户申报地点与网络协议（IP）地址不符，以及在投注活动极少的情况下进行大额累计存取款。

工作组主席汤姆森警告，如果缺乏严密防范措施，网络游戏和赌博平台可能成为骗子、专业洗钱者和有组织犯罪网络的便利渠道。他呼吁各方加强合作，并结合分析账户、装置、付款方式及投注模式的数据。

报告指出，网络赌场和体育博彩平台面对较高的洗钱风险。犯罪分子可在几乎没有投注的情况下，让资金进出账户，也可把交易拆成小额款项，以避开反洗钱审查。结构复杂的博彩平台，其最终拥有人有时也与有组织犯罪团伙有关。