（巴黎/华盛顿综合电）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心周四（9月10日）说，今年8月是自1940年有记录以来，全球最热的月份。

数据显示，8月份全球平均地表气温约16.96摄氏度，略高于2023年7月创下的约16.95摄氏度的纪录。

此外，地球的海洋温度也创下历史新高。8月，南纬60度至北纬60度的全球海洋表面平均温度为21.07摄氏度，是历年8月最高纪录。

西欧则度过了有记录以来最热的夏季。自5月起，西欧接连遭遇早来、持续久及强度大的异常热浪。

欧洲中期天气预报中心负责人伯吉斯说：“至少在过去10万年里，人类都未曾经历过像如今这么炎热的天气”。

针对哥白尼气候变化服务中心的评估结果，联合国警告，除非人类摆脱对化石燃料的依赖，否则地球将进一步陷入未知的气候境地。

联合国气候事务负责人斯蒂尔说，人类依赖化石燃料带来的代价不断攀升，这也加剧全球气候危机。

伦敦帝国理工学院气候科学家奥托说：“气候变化使得每一次厄尔尼诺现象都变得更加炎热。只要我们不停止燃烧煤炭、石油和天然气，打破纪录的高温月份就会不断出现”。

此外，美国也经历了有记录以来最炎热的夏季。

美国国家海洋和大气管理局下属国家环境信息中心周三发报告说，今年8月是有记录以来美国本土最热的8月，平均气温约24.2摄氏度，比20世纪平均水平高约1.9摄氏度。

报告也说，2026年夏季美国本土平均气温约23.6摄氏度，比20世纪平均水平升高约1.7摄氏度。

科学家指出，这一新高应敲响警钟，凸显了气候变化日益严峻的影响，说明已刻不容缓，须采取行动来减缓问题的严重性。

宾夕法尼亚大学气候学家迈克尔曼说，气候科学家们的共识是，一旦实现零碳排放，地球表面的升温就会停止。“我们有实现这一目标的清洁能源技术。这取决于是否有这么做的政治意愿”。