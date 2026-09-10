冰岛政府计划明年2月提交一项法案，永久禁止商业捕鲸。法案若获通过，全球继续进行商业捕鲸的国家将仅剩挪威和日本。

路透社报道，冰岛政府星期三（9月9日）晚在官网说，法案将包括“永久禁止捕鲸”的条文。捕鲸活动多年来持续引发动物保护组织及好莱坞名人的抗议。

动物保护组织“动物人道世界”（Humane World for Animals）数据显示，今年6月至9月的捕鲸季，截至9月9日已有80头长须鲸遭捕杀，而全年配额为150头。长须鲸是冰岛捕鲸业主要捕猎对象，被国际自然保护联盟（IUCN）列为易危物种。

“动物人道世界”发言人希金斯说，社会和政治层面对禁止商业捕鲸的法案有相当支持，在伦理、兽医、法律及保育方面，也都有充分理由支持法案通过。

冰岛临时政府2024年曾向国内仅存的一家捕鲸公司发出为期五年的捕鲸许可证。

国际捕鲸委员会（IWC）数据显示，近年来只有冰岛、挪威和日本进行商业捕鲸。国际捕鲸委员会1986年通过的商业捕鲸暂停令随后生效，但挪威1993年、冰岛2006年恢复商业捕鲸。日本则于2019年退出国际捕鲸委员会，恢复在领海及专属经济区内进行商业捕鲸。

国际禁令允许格陵兰、阿拉斯加等部分地区的原住民捕鲸，因为鲸类产品对当地居民的营养及文化生活具有重要意义。