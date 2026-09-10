（达拉斯综合电）美国总统特朗普呼吁支持者把中期选举视为对他执政表现的一次公投，并罕见地承诺若胜选就会向人民“派钱”。但特朗普也承认，选民可能需要一些时间，才能切身感受到他的政策带来的好处。

为期两天的共和党全国代表大会周三（9月9日）在得克萨斯州达拉斯市拉开帷幕。特朗普当晚发表长达1小时45分的演讲，试图激励支持者，提振共和党候选人在来临11月中期选举中的胜算。

他说：“我请求你们假装我的名字在选票上……因为如果我们输了，你们将失去边境管控、减税政策，以及你们的安全与保障。”

特朗普列举了自己的政绩，包括税法改革、促成处方药降价协议、提高能源产量等。他还计划把减税政策永久化，并降低信用卡刷卡手续费，以回应美国民众对生活费高涨的担忧。

他批评民主党在前总统拜登执政期间推行失败的极左政策，让美国经历了“四年的灾难、混乱和死亡”；自己重返白宫后，则度过了“总统历史上最伟大的两年”。

特朗普请求支持者，让他完成工作。他称：“你们的一票将决定，我们的国家会在迈向未来250年的起跑线上跌跌撞撞，或头也不回地奋勇向前。”

不过，特朗普承认，降低汽油价格的措施可能要到中期选举后才能见效。他称：“我希望你们在四五年后美国蓬勃发展时记得我……是我开启了这一切。”

特朗普还承诺，如果共和党成功保住国会两院控制权，他将向每名成年人发放5000美元（约6300新元）“特朗普红利”，条件是这些钱必须在美国国内使用。

目前不清楚这笔红利的资金将从何而来、如何派发等细节，以及这项计划是否合法。预料，此举将需要国会批准，成本估计为1.35万亿美元。

这是共和党首次为了在中期选举前造势而召开党代会。近期特朗普支持率低迷，人民对高物价与中东战争怨声载道。

此次大会以特朗普为主角，甚至被戏称为“特朗普狂欢节”（Trump-a-palooza），凸显共和党与特朗普高度绑定的现状。共和党正押注于，特朗普能在动员忠实支持者的同时，避免进一步疏远对他不满的独立选民。

特朗普周四（10日）为大会致闭幕词，之后他还计划走访各关键摇摆州，举行大型集会，为共和党候选人拉票。不过，这种竞选式演讲能否吸引摇摆选民还有待观察。

民主党全国委员会主席马丁在特朗普周三演讲后批评：“特朗普是当前美国政坛最大的负资产——而他刚刚证明了这一点。共和党人现在必须为他灾难性且语无伦次的演讲辩解，这场荒诞的政治秀纯粹是为了迎合特朗普脆弱的虚荣心。”

美国选举网站Decision Desk HQ目前预测，民主党将在中期选举中以230席对205席的结果赢得众议院控制权，并以51席对49席的优势掌控参议院。