（华盛顿综合电）美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的最新卫星图像分析报告显示，伊朗镐山的地下核设施今年出现密集的施工活动。分析师认为，这座地下设施很可能是伊朗核项目的避风港。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，根据CSIS分析，镐山地下核设施可能将用于组装离心机、铀浓缩，或是开展其他与核武相关的工作，例如铀转化。今年当地道路施工活动比过去任何时候都更为频繁，新增工程包括抬高和加固隧道入口通道、铺设内部道路网络、加固出入口周边区域，以及清除挖掘隧道产生的泥土。不过，CSIS认为，持续施工显示设施目前仍未具备铀浓缩能力。

CSIS指出，镐山设施极难攻克，即使是美国威力最大的非核钻地炸弹，也难以彻底摧毁这座设施。伊朗还有其他核设施被认为超出现有武器的有效打击能力。

知情人士告诉CNN，美国正在研究打击深层地下目标的方法。今年2月底，一个负责应对大规模杀伤性武器的五角大楼机构项目经理签署了一份价值120万美元（约150万新元）的合同，以修复新墨西哥州白沙导弹靶场的一处“独特地下测试设施”，准备用于“实弹测试”。

美国军方也正在研发新一代钻地弹，用于打击埋于地下更深处的目标，去年9月已发出一份研制原型弹的合同。

美国总统特朗普周三出席中期选举造势活动时提到，美国注意到伊朗镐山有活动迹象，他警告伊朗不要耍花招，否则将给予沉重打击。自7月中以来，特朗普已多次恫言要袭击镐山。

国际原子能机构（IAEA）理事会周三通过一项决议，决定将伊朗“违反核不扩散义务”的问题上报联合国安全理事会。这是伊朗20年来首次因未履行核申报义务而被提交至安理会。

两名外交官透露，这项由英法德和美国联合提交的决议以23票赞成、三票反对、八票弃权获得通过。俄罗斯、中国和尼日尔投了反对票。

将伊朗问题提交安理会意味着伊朗可能面临制裁，不过这类惩罚措施不太可能真正实施，因为伊朗的盟友俄罗斯和中国拥有安理会否决权。

然而，决议通过标志着伊朗与西方大国之间的外交僵局进一步升级。伊朗驻IAEA代表纳杰菲谴责这项决议是在美国及其盟友的政治压力下通过，毫无依据，最终只会适得其反。