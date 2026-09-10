厄瓜多尔法院星期三（9月9日）判处前总统布卡拉姆九年四个月监禁，罪名是参与犯罪组织，在冠病疫情期间以欺诈方式销售医疗物资。

法新社报道，74岁的布卡拉姆（Abdalá Bucaram）曾于1996年8月至1997年2月担任总统。根据厄瓜多尔法律，他因年龄符合条件，可申请在家中服刑。

布卡拉姆的一名儿子雅各布（Jacobo Bucaram）也在同一案件中被判入狱九年四个月。

布卡拉姆的代表律师尚未对判决作出回应，但布卡拉姆仍可提出上诉。

厄瓜多尔检察机关指控包括布卡拉姆父子在内的四人，在2020年3月至8月间，通过谈判采购约2万1000份冠病快速检测仪及其他医疗物资牟取经济利益。当时厄瓜多尔正经历该地区最严重的疫情之一。

另外两名被告分别为一名前交通警员及一名以色列公民。前者被判13年4个月监禁，后者因在审讯期间配合调查获减刑，判处两年8个月。

布卡拉姆目前因心脏问题住院，在沿海城市瓜亚基尔一家医院通过视讯方式听取判决。