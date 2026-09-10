（华盛顿路透电）美国总统特朗普在竞选第二个任期时承诺做一名“和平总统”，但在引发美国反恐战争的九一一恐怖袭击过去25年之际，他却深陷一场由自己一手挑起且不得人心的冲突。分析员警告，美伊冲突可能演变成属于他的“无休止战争”。

今年9月11日是美国九一一恐怖袭击发生25周年，外交政策界正把美国与阿富汗和伊拉克旷日持久的冲突，与特朗普目前对伊朗发动的战争相提并论。一些人也质疑，美国至今仍未从过去的冲突中吸取教训，也未能制定明确的退出战略。

华盛顿智库国际政策中心非常驻高级研究员图西（Sina Toossi）说：“特朗普违反了华盛顿在伊拉克和阿富汗战争后形成的一项重要制约——即避免在中东发动另一场大规模、无明确期限的战争。这可能导致他的继任者……继承美伊之间根深蒂固的对抗局面。”

特朗普政府官员称，伊朗战争与美国在九一一事件后的海外军事行动完全不同。美国在伊拉克和阿富汗战争中推翻了敌对政权，投入成千上万的地面部队占领土地，并试图在当地建立西方治理模式。

这次，美国则主要依赖海空力量，在军事和经济上打击伊朗，但战事持续半年后，特朗普仍无法击败德黑兰，也没能促使伊朗人民推翻统治阶层。

分析员警告，这场冲突可能会持续到11月美国中期选举后。选民对战争的厌倦已危及共和党的胜算。

2001年，卡伊达组织劫持四架客机，把它们当做袭击美国的武器，其中两架撞上纽约世界贸易中心，造成近3000人遇难。美国过后发起大规模反恐战争，其中在阿富汗和伊拉克的两场战争令美军不堪重负，并破坏了中东地区稳定。

美国民众的反战情绪，是特朗普10年前得以入主白宫的推动力之一。2024年竞选连任期间，他曾承诺将避免让美国再次陷入无休止的战争。

然而，今年2月，特朗普却在多数美国人反对，且几乎没有事先与盟友沟通的情况下，对伊朗发起战争。相较之下，当年美国是在遭受重大袭击且获得国际社会广泛支持下，对伊拉克和阿富汗展开军事行动，尽管这两场战争后来变得越来越不受欢迎。

批评者认为，特朗普未能吸取以往冲突的核心教训，包括长期战争的沉重政治代价，以及顽敌殊死抵抗所构成的危险。他低估了伊朗的韧性与它钳制霍尔木兹海峡能源运输的能力。

与伊拉克战争一样，此次伊朗战争的地区溢出效应，似乎也令华盛顿措手不及。沙特阿拉伯分析员阿尔加什安（Aziz Alghashian）说，美国一时兴起发动的战争，令波斯湾地区盟友感到无助。

不过，也有分析员支持特朗普对伊朗的军事行动。华盛顿反伊朗智库“捍卫民主基金会”（FDD）负责人杜博维茨（Mark Dubowitz）就认为，美国终将战胜伊朗，这不会是另一场无休止的战争。

他说：“伊朗对美国发动了长达47年的战争，而我们现在做出了反击。”