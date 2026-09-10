也门政府军军官星期四说，也门西南部塔伊兹省战略要地、红海港口城市穆哈当天被胡塞武装攻占。

这名不愿透露姓名的军官星期四（9月10日）告诉新华社，在经历数小时激烈交火后，政府军被迫向南撤至位于穆哈与曼德海峡之间的祖巴卜地区，胡塞武装进入穆哈。

他还说，随着军事对抗扩大，穆哈及其周边地区以及也门西部沿海其他地区的战斗已导致数千户家庭流离失所。

胡塞武装控制的萨巴通讯社报道，过去数小时内，沙特阿拉伯战机在塔伊兹、荷台达、焦夫和马里卜4省发动约40次空袭。

沙特方面暂未确认。

近日，也门西部和北部多地战事持续升级。胡塞武装星期三（9日）说，过去几天，也门政府军试图夺取焦夫省首府哈兹姆以东由胡塞武装控制的军事基地，双方战斗仍在持续。

也门政府军官员说，沙特主导的联军实施了空袭，为政府军地面部队向胡塞武装防御阵地推进提供空中支援。

法新社根据多方消息来源统计，自上周以来，也门冲突已造成500多人死亡，其中大部分为战斗人员。

国际移民组织星期二说，冲突还迫使近两万人逃离家园。