挪威首都奥斯陆星期四宣布，已禁止在学校使用智能眼镜，称此举旨在防止儿童成为Meta数据收集的“临时演员”。

法新社报道，奥斯陆市政府发表声明说，禁令适用于各级学校，并覆盖整个上课日。

禁令已于8月27日生效，但因挪威各政党在哈拉尔五世国王8月28日逝世后达成政治休战，相关公告延至星期四（9月10日）才发布。

奥斯陆教育副市长米德加登说：“世界上最富有的企业之一推出了一款产品，其商业模式就是让人无法知道自己何时正在被拍摄。”

她说，奥斯陆“不允许我们的孩子成为Meta数据收集的临时演员”。

智能眼镜可让佩戴者拍摄照片和视频、听音乐、接听电话、翻译外语标识，并可将文字或地图投射到视野中，或与内置人工智能助手互动。据报道，Meta已开发可整合到智能眼镜的人脸识别功能。

米德加登同时批评挪威左翼政府处理相关问题的方式。政府此前表示已成立专家小组，研究如何监管智能设备及公共场所的人脸识别技术。她说，这类眼镜如今已在挪威销售并出现在学校操场，“研究问题并不等于采取行动”。