（华盛顿/德黑兰综合电）美国总统特朗普周三（9月9日）称，他预测与伊朗的战争将在11月美国中期选举后立即结束。不过几个小时后，也门军方消息人士透露，伊朗支持的胡塞武装组织周四占领具有战略意义的也门港口城市摩卡（Mocha），对全球能源供应构成新的威胁。

四名也门政府军消息人士称，胡塞武装在曼德海峡进一步扩大控制范围，并攻击红海南部的哈尼什群岛。自美伊战争爆发导致霍尔木兹海峡关闭以来，全球最大石油出口国沙特阿拉伯一直依赖红海航线运出石油。

此前，沙特主导的多国联军发言人马利基周三发声明说，胡塞武装当天以弹道导弹和无人机，袭击沙特南部的城市艾卜哈（Abha）、海米斯穆谢特（Khamis Mushait）和贾赞（Jazan）。马利基称，联军将回应这些袭击，以保护沙特的主权、国家资产及平民安全。

三国要求伊朗约束胡塞武装 若受袭或触动安全机制

路透社周三报道，沙特、巴基斯坦和伊朗的消息人士透露，巴基斯坦向伊朗转达沙特的警告，要伊朗约束胡塞武装，防止危机进一步恶化。

一名伊朗高官证实，巴基斯坦已在周二向伊朗转达信息。不过，德黑兰的回应是“伊朗并不控制胡塞武装”。

两名伊朗消息人士说，伊朗上周指示胡塞武装袭击沙特，并承诺提供额外资金和武器。伊朗伊斯兰革命卫队还派出几名指挥官到也门协调这些袭击行动。

上月，巴基斯坦与沙特和土耳其签署防务协定，核心条款是任何一国遭攻击，将被视为对三国的攻击。因此，巴基斯坦向伊朗转达的警告具有重要意义。巴基斯坦国防部长阿西夫星期三说，如果袭击波及沙特领土，可能触发涉及利雅得、安卡拉和伊斯兰堡的联合安全机制。

另一方面，特朗普周三离开华盛顿前往达拉斯参加共和党的中期选举集会前，对记者说：“我认为选举一过，战争就会立即停止，因为他们（伊朗）撑不下去了”。

特朗普也称，一旦战争结束，油价便会跟着下跌。他指伊朗要延长战争并借此破坏共和党的选情，“为的是令我们选出一群软弱无能的人，对他们置之不理，任由他们拥有核武器”。

针对美国会否恢复与伊朗的谈判，特朗普称，外交谈判虽有可能，但如今并非是首选方案。

美媒：战事或延续至下任总统就职

不过，《华尔街日报》周三报道，多名美国官员透露，副总统万斯和国务卿鲁比奥等高层已私下向特朗普发出警告，指与伊朗的冲突可能会持续至他的总统任期结束。他们认为，伊方会继续顶住美国的压力，从而可能导致这场战争延长至2029年1月的总统就职日之后。白宫没有对报道置评。

彭博社报道，伊朗一名高级官员透露，伊朗已准备好应付更激烈的战争，并警告如果美国继续攻击伊朗的领土和基础设施，伊朗将升级反击行动。

这名高官称，伊方不会退缩。虽然经济压力可能日益加剧，但伊朗领导层认为，与美国的这场战争已经构成了生存威胁，这使他们别无选择，只能继续对抗。

官员还说，自今年4月战争最激烈的阶段结束以来，伊朗一直在重建军力，并拥有足以应对长期冲突的导弹储备。

以色列总理内坦亚胡周三则称，伊朗正处于崩溃边缘，伊朗政权就快被推翻了。

内坦亚胡当天与防长卡茨一同视察驻叙利亚南部的以军部队时说：“（我们）仍有工作要做，首要任务是推翻伊朗的恐怖政权。这已近在咫尺。”