美国特朗普政府拟取消允许部分外籍劳工在失业后继续留美60天的宽限期。新规若落实，包括持H-1B签证的技术人员在内，部分临时工作签证持有人一旦失业可能须立即离开美国。

路透社报道，美国国土安全部星期四（9月10日）在《联邦公报》公布这项拟议规定，并展开为期两个月的公众咨询。新规尚未生效。

现行60天宽限期自2017年实施，允许失业的外籍劳工在美国停留最多60天，以寻找新的雇主或办理离境事宜，例如出售房屋、安排子女转学等。

国土安全部在提案中写道，受这项政策调整冲击的企业在运营上可能会面临一些影响。但这些岗位或将改由美国人填补；在一些情况下，离境的外籍劳工日后也可在新雇主提出申请后重新申请签证。

这是特朗普自2025年1月重返白宫以来，进一步收紧合法移民政策的最新举措。特朗普政府此前已提高技术劳工签证费用，近期也暂停美国驻全球各地使领馆部分移民签证预约，以实施新的培训计划。

H-1B签证由国会于1990年设立，对于从印度和中国招募人才的科技公司尤为重要。

拟议规定除了H-1B，也将影响其他数类临时工作签证，包括E-1国际贸易人员签证、E-2商业车辆营运人员签证、L-1跨国公司高管及经理签证、O-1杰出人才签证，以及TN专业人士签证。

这项政策调整也将影响来自新加坡和智利的H-1B1技术工人签证持有者，以及来自澳大利亚的E-3专业工人签证持有者。