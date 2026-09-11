伊朗支持的也门胡塞武装说，国际船只通过红海海域和曼德海峡“不受威胁”，仍然是安全的。

路透社报道，也门政府消息人士星期四（9月10日）说，胡塞武装已进一步增强了对曼德海峡的控制。这条海峡是红海的南端出口，也是全球最重要的航运通道之一。此外，胡塞武装的兵锋已企及哈尼什群岛（Hanish Islands）。

哈尼什群岛位于曼德海峡以北，靠近国际主要航运通道，具有监控和保障海上交通安全的重要战略价值。

也门政府官员说，也门政府海军部队撤出红海战略要地哈尼什群岛后，也门胡塞武装已在岛上部署兵力。当晚，也门政府军将也门西海岸一片区域划定为“作战区”。

新华社报道，也门胡塞武装发言人穆罕默德10日在社交媒体平台发表声明说，红海和曼德海峡通航和国际贸易仍然“安全、正常”，胡塞武装行动“不会对国际航运构成威胁”。

他称，胡塞武装目前开展的军事行动有特定目标，属于“防御性”行动。

他表示，和平仍是胡塞武装的“战略选择”，并呼吁建立以睦邻友好、相互尊重和共同利益为基础的关系。

路透社指出，霍尔木兹海峡与曼德海峡分立于阿拉伯半岛两侧。一旦胡塞武装控制了曼德海峡，将使其幕后支持者伊朗在与美国的战争中获得关键优势。这不仅会扼杀这第二条战略通道的物资运输，更会刺激全球油价飙升。

这也可能使美国总统特朗普更难从这场战争中抽身；伊朗战争已经损害了共和党在11月中期选举的选情。

特朗普周三（9月9日）在得克萨斯州达拉斯举行的共和党全国代表大会上说，他预测与伊朗的战争将在美国中期选举后立即结束。但也门军方消息人士10日说，胡塞武装占领了具有战略意义的也门港口城市摩卡（Mocha），对全球能源供应构成新的威胁。

胡塞武装7月20日宣布对沙特阿拉伯实施海上禁运，此后多次在红海和亚丁湾袭击沙特油轮，并使用导弹和无人机打击沙特境内能源设施。沙特主导的多国联军也打击了胡塞武装的军事目标。

美以伊战争爆发前，霍尔木兹海峡承载着全球五分之一的石油运输。战争爆发后，全球最大石油出口国沙特阿拉伯便一直依赖红海航线。