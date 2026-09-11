情报显示，伊朗正在生产弹道导弹，这削弱了美国和以色列此前宣称的战争重大战果。

《华尔街日报》星期四（9月10日）独家报道，知情的美国和中东官员透露，德黑兰已开始利用库存零部件，在地下设施中恢复生产弹道导弹。

美国和以色列破坏了伊朗一些用于生产导弹及导弹零部件的工业设施，而海上封锁也增加了伊朗进口零部件和固体燃料原料的难度。由于工业设施受损以及遭到海上封锁，目前伊朗主要利用现有零部件组装新导弹，产量低于战前水平。

一名美国官员称，自6月中旬与特朗普总统签署初步协议以来，伊朗可能已经恢复了低速生产。

一些官员表示，尽管伊朗导弹阵地和工业设施在战争初期遭到猛烈打击，但伊朗一直忙于组装液体燃料导弹和固体燃料导弹。液体燃料导弹须在发射前加注燃料，而固体燃料导弹可处于随时发射状态进行长期储存。

这些官员说，情报显示伊朗境内多个地下设施，包括位于伊朗东南部霍吉尔（Khojir）的导弹设施，出现了活动迹象。他们表示，伊朗也在尝试建立新的地下组装点，以避免再次遭到打击。

伊朗重启导弹生产，凸显了彻底摧毁德黑兰导弹计划之艰难——而这正是美以两国于2月28日发动这场战争的首要目标。此举也延长了伊朗在消耗战中的支撑能力，使其得以用自身的武器供应，与美方及波斯湾国家日益见底的拦截弹库存进行持久抗衡。

总部位于美国的“导弹防御倡导联盟”（Missile Defense Advocacy Alliance）高级分析师因巴尔（Tal Inbar）说：“只要设施未遭轰炸，受损的基础设施就能得到修复，也可以从其他国家采购新零部件并储存在里面。如果有人认为伊朗没有在重建导弹生产能力，那未免也太天真了。”

以色列总理内坦亚胡的办公室未回应置评请求。

一名白宫官员未正面回应德黑兰是否已恢复生产弹道导弹，而是强调伊朗的核设施已被彻底摧毁，其军事力量也遭严重削弱。这名官员说：“伊朗目前处于史上最虚弱的时期，特朗普总统绝不会允许伊朗拥有核武器。”

五角大楼首席发言人帕内尔则指出，美国已“摧毁了伊朗高达90%的无人机、弹道导弹及海军工业基地”，并“显著削弱了”伊朗发射导弹和无人机的能力。